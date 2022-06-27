Haber Giriş: 27 Haziran 2022 Pazartesi 02:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tartıştığı kuryeye silahla saldırdı
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'da otomobil sürücüsü trafikte tartıştığı kuryeye silahla saldırdı. Silahlı sürücünün kuryeyi darbettiği anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Ankara Demetevler'de otomobil sürücüsü motokuryeye çarptıktan sonra yoluna devam etti. Olay sonrası motorkurye, sürücüyle konuşma amacıyla otomobili takip etti. Motokuryenin peşinden geldiğini fark eden otomobil sürücüsü durarak motokurye ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonrası, otomobil sürücüsü üzerinde taşıdığı silahı motokuryeye doğrulttu. Kameralara yansıyan görüntülerde sürücünün, motokuryeye silahıyla vurduğu ve kafa attığı görüldü.
Dakikalarca darp edilen motokuryeyi araya giren vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırdı.
Silahlı sürücü, polise ekiplerince kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Etiketler: Ankara Bireysel Silahlanma Kavga Trafik
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