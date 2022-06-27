Ankara Demetevler'de otomobil sürücüsü motokuryeye çarptıktan sonra yoluna devam etti. Olay sonrası motorkurye, sürücüyle konuşma amacıyla otomobili takip etti. Motokuryenin peşinden geldiğini fark eden otomobil sürücüsü durarak motokurye ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonrası, otomobil sürücüsü üzerinde taşıdığı silahı motokuryeye doğrulttu. Kameralara yansıyan görüntülerde sürücünün, motokuryeye silahıyla vurduğu ve kafa attığı görüldü.

Dakikalarca darp edilen motokuryeyi araya giren vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırdı.

Silahlı sürücü, polise ekiplerince kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.