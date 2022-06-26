Haber Giriş: 26 Haziran 2022 Pazar 23:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.
Akşam saatlerinde Karalar Mahallesi'nde elektrik direğinde çalışma yapan 31 yaşındaki Habip Karalarlı akıma kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Elektrik direğinde asılı kalan Karalarlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Karalarlı'nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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