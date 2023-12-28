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Türkiye
AA 28.12.2023 04:01

Tartıştığı babasını silahla öldürdü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oğlu tarafından silahla vurulan baba, hayatını kaybetti.

Tartıştığı babasını silahla öldürdü
[Fotograf: AA]

Yunuseli Mahallesi'ndeki evlerinde Emre Şentürk ile 50 yaşındaki babası Niyazi Şentürk arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emre Şentürk, babasını tüfekle yaralayarak kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Niyazi Şentürk, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan baba Şentürk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekipler, Emre Şentürk'ü bir saat sonra evinden 5 kilometre uzaklıkta yakaladı.

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