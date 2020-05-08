Haber Giriş: Kaynak: AA
Tarlalarda açan gelincikler görsel şölen sunuyor
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, doğada kendiliğinden yetişen gelincikler görsel şölen sunuyor.
Gaziantep Üniversitesi İslahiye Yerleşkesi yakınlarındaki tarlalarda açan gelincikler, bölge halkının ve İslahiye-Nurdağ kara yolunu kullanan sürücülerin beğenisini topluyor.
Fotoğraf tutkunları da bölgedeki gelincikleri karelerine yansıtıyor.
Araçlarıyla geçerken gelincikleri fark edenler de durup çiçekler arasında hatıra fotoğrafı çektiriyor.
Etiketler: görsel şölen gerlincikSon Güncelleme: 8 Mayıs 2020 Cuma 15:11
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