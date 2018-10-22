  • 22 EKIM 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 5.669
    EURO 6.504
  • BIST 94681.7
    ALTIN 222.762
Buradasınız : » » Tarım ve Orman Bakanlığından "Julia AK" gemisiyle ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığından "Julia AK" gemisiyle ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı, Brezilya'dan gelen "Julia AK" gemisinde bulunan hayvanların bulaşıcı hastalık taşımadıklarını açıkladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Tarım ve Orman Bakanlığından &quot;Julia AK&quot; gemisiyle ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, Brezilya'dan "Julia AK" isimli gemiyle İzmir Limanı'na getirilen besilik hayvanlara ait Veteriner Sağlık Sertifikası'nda "hayvanlara ilişkin testlerin istenilen zaman periyodu içinde gerçekleşmediğinin" tespit edildiği ve hayvanların Türkiye'ye girişine ilk olarak izin verilmediği belirtildi.

Brezilya veteriner otoritesinin, zaman periyodunun hayvanların yüklenmesindeki gecikme nedeniyle aşıldığını ilettiği kaydedilen açıklamada, "Otorite, gemiye yükleninceye kadar geçen sürede izolasyon şartlarının muhafaza edildiğini belirtmiştir. Ayrıca ülkemizin üyesi olduğu Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü de 'hayvan refahının' dikkate alınıp, hayvanların uygun izole alanlara alınmasını talep etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Brezilya veteriner otoritesinin bilgilendirmesi ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nün tavsiyeleri de dikkate alınarak, Tarım ve Orman Bakanlığınca "halk ve hayvan sağlığını" tehdit etmeyecek şekilde hayvanların izolasyon altına alınması, test ve analizlerinin yapılması yönünde karar alındığı kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Hayvan sahiplerinin İzmir ve civarında izolasyona uygun alan bulamamaları nedeniyle talepleri üzerine Julia AK isimli gemi, İskenderun Limanı'na yönlendirilmiştir. Söz konusunu gemi, İskenderun Limanı'na yanaşmadan önce Sağlık Bakanlığı ve Bakanlığımız uzmanlarınca, 'halk ve hayvan sağlığı' yönünden gerekli tetkikler yapılmış, salgın ve bulaşıcı hastalık taşımadıkları, klinik olarak sağlıklı oldukları tespit edilmiştir. Bakanlığımızın öncelikli görevi 'halk ve hayvan sağlığını korumaya yönelik' her türlü tedbiri almaktır."

Kaynak: AA 

Etiketler: tarım ve orman bakanlığı, Julia AK, Brezilya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER