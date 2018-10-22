Ahed Tamimi: Türk halkının desteği bizi motive ediyor

Henüz 11 yaşındayken 2011'de İsrailli askerlere meydan okuduğu için "Filistin'in cesur kızı" olarak tanınan aktivist Ahed Tamimi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal'ı ziyaret etti.

Tamimi, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, İstanbul Başkonsolosu Abdülkerim El-Katip ve babası Besim Tamimi ile Saraçhane'deki başkanlık binasına geldi.

Kapıda İBB protokol görevlileri tarafından karşılanan Tamimi ve beraberindeki heyet, Başkan Uysal'ın makamına geçti. Burada Tamimi ve beraberindekiler, Başkan Uysal ile bir süre görüşüp sohbet etti.

"Mazlumlar adına mücadele ediyor"

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Başkan Mevlüt Uysal, 2011 yılında İsrail'e karşı direniş gösteren Ahed Tamimi ile öncesinden tanıştıklarını anlattı. Başakşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, 6 yıl önce Tamimi'yi davet edip İstanbul'da misafir ettiklerini aktaran Uysal, "Tamimi, Filistin davası için gerçekten sembol bir isim. Sadece Filistin'de değil, bütün dünyada baskıya karşı mazlumlar adına mücadele ediyor." dedi.

"Ahed Tamimi, zulme karşı direnişin sembolü oldu." diyen Uysal, "Ahed Tamimi gibi Filistin'de zulme karşı mücadele eden daha birçok kişi var. Kendisi o mücadeleyi verenler adına sembol bir isim oldu. Türkiye'ye geldi. Bizleri ziyaret ettiği için kendisine teşekkür ediyorum. Kendisinin gündeme gelmesi, kardeşinin tutuklanmasına karşı çıkmasıyla oldu. Sadece kendisi değil, annesi, babası ve kardeşi olmak üzere bütün aile Filistin davasına sahip çıkıyorlar. Onun sürdürdüğü mücadelelerinin bir şekilde başarıya ulaşacağına inanıyor ve kendisine başarılar diliyorum." diye konuştu.

"Türk halkının desteği bizi motive ediyor"

Tamimi ise "Kudüs'ün 2018 İslam Dünyası Gençlik Başkenti Programı" kapsamında Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Filistin halkının mesajını Türk halkına iletmek için ziyaretler gerçekleştirdiğini dile getiren Tamimi, "Burada gördüğümüz destekten çok mutlu olduk. Bu destekler, bizi manevi olarak motive ediyor. Ülkemize döndüğümüz zaman daha güçlü direniş sergilememizi sağlıyor. Bu anlamda Türk halkına, şükranlarımı sunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

2011'den sonra Filistin davası konusunda gösterdikleri tavırdan dolayı baskılara maruz kaldığını hatırlatan Tamimi, İsrail yönetiminin hakkında açtığı davalara ilişkin şunları söyledi:

"Son dönemde 8 ay hapishanede kaldım. Akabinde şartlı tahliye kapsamında serbest bırakıldım. Başka bir suç işlemem durumunda, önce bana verilmiş cezanın infazını gerçekleştirecekler. Tüm bu uygulamalar bizi, direniş yolundan alıkoyamaz. Vatanımız özgür kalana kadar, direnişimizi sürdüreceğiz."

İBB Başkanı Uysal, Tamimi'ye İBB'nin yayımladığı Kudüs'ün tarihini anlatan bir kitap ile İSMEK kursiyerlerinin el emeği ürünlerinden bir şal hediye etti.

Ahed Tamimi de direnişçilerin sembolleştirdiği kefiyeyi boynundan çıkararak, Başkan Mevlüt Uysal'a armağan etti.

Kaynak: AA