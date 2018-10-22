2. Abdülhamid'in vefatının 100. yılında İstanbul'da kongre düzenlendi

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın vefatının 100. yılında İstanbul'da kongre düzenlendi. Abdülhamid Han, vefatının üzerinden geçen 100 yıla rağmen hala üzerinde en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Sultan 2. Abdülhamid ve Dönemi İstanbul'daki Uluslararası Kongrede değerlendiriliyor.

Osmanlı'nın son dönemine damga vuran Sultanı 2'inci Abdülhamid en uzun hüküm süren padişahlardan biri. Dini ve milli değerlere bağlılığı ve imparatorluğu ayakta tutmak için yaptıkları yaşamında olduğu kadar ölümünden sonra da tartışıldı.

Abdülhamid Han'ın vefatının 100'üncü yılı nedeniyle İstanbul'da bir kongre toplandı. Sultan 2. Abdülhamid ve Dönemi çok yönlü olarak ele alındı. Şahsî özellikleri, yönetim anlayışı ve siyaseti konuşuldu.

12 ülkeden 76 torunu katıldı

Kongrede büyük padişahın ölümünden sonra bir ilk de gerçekleşti. Sultan 2. Abdülhamid'in 12 ülkeye dağılan 76 torunu da toplantıya katıldı.

Sultan 2. Abdülhamid ve dönemi İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri binasında 3 gün boyunca değerlendirilecek.

Kaynak: TRT Haber