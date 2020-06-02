Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Manavgat-Alanya D-400 kara yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Ali Süzen’in kullandığı minibüse, aynı istikamette seyir halindeki Zeynep Çavuşoğlu’nun kullandığı otomobil arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Zeynep Çavuşoğlu, otomobilde yolcu olarak bulunan Ceren Düğün, Ahmet Tarık Düğün ile minibüste bulunan ve muz serasına çalışmaya gitmekte olan Kırgızistan uyruklu Madinabanu Rahhmanova ve Melahat Bozkurt isimli tarım işçileri yaralandı.

Kazada yaralananlar 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından Manavgat’ta bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Can kaybının olmaması tesellimiz oldu"

Kazayı yara almadan atlatan minibüs sürücüsü Ali Süzen, Manavgat’tan muz serasında çalışmak üzere tarım işçisi götürdüğünü belirterek, “Ulualan mevkiinde akaryakıt istasyonuna sapmak için yavaşladığım sırada arkadan gelen otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 50-60 metre gittikten sonra durabildim. Can kaybının olmaması tesellimiz oldu. Cana gelene kadar mala gelsin” dedi.