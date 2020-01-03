Türkiye
Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı03 Ocak 2020 Cuma 10:37 - Son Güncelleme 03 Ocak 2020 Cuma 10:49
Adana'nın Kozan ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Faruk Uçuk idaresindeki minibüs ile İlker Güner'in kullandığı otomobil, Kozan - Kadirli kara yolu Bulduklu yol kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen minibüsteki 10 tarım işçisi yaralandı.
Ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA