Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin beklediği aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini saat 10.00'da açıkladı.

Memur yüzde 5,5 zam alacak

TÜİK’in açıkladığı verilere göre aralık ayında enflasyon yüzde 0,74 arttı. Bu rakama göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6,5 memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 1.5 enflasyon farkı oranına ek olarak toplu sözleşmenden gelen yüzde 4 ile birlikte toplamda yüzde 5,5 zam alacak.

Enflasyon, Aralık 2019'da yüzde 0,74 artarken, yıllık bazda yüzde 11,84 oldu.

TÜİK'in kasım ayı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,38 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 5,71 artış meydana gelmişti.

Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 5'lik zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıkmıştı.

Memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 4 zam da verilecek.

Zamlı maaşları 15 Ocak’ta alacaklar

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

Temmuz ayında 1,01 enflasyon farkı yansımıştı

Toplu sözleşme gereğince enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2019'nin ilk 6 ayında enflasyon yüzde 5,01 olmuş, bu nedenle söz konusu dönem için belirlenen yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1,01 enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılmıştı.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

