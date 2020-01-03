Kadına şiddetin önlenmesi amacıyla önce Adalet Bakanlığı, ardından da İçişleri Bakanlığı genelgeler yayınlayarak, özel merkezler kurulduğunu açıkladı.

Soruşturma aşamasında şüpheliler, yargılamalarda sanıklar, cezaevlerinden tahliye olan hükümlüler ile kadına şiddet ve takibe alınan saldırgan tutumlu eşler, burada 7/24 izleniyor.

Mağdur kadın yanında taşıdığı telefon özelliği de olan cihazla, saldırgan eş ise ayak bileğindeki elektronik kelepçe ve onunla bağlantılı gerektiğinde iletişim kurulmasını sağlayacak bir cihazla sisteme alınıyor.

Anlık müdahale

Saldırgan eş, mağdur kadına yaklaştığı anda merkezdeki görevliler harekete geçiyor. Önce mağdur kadına ulaşılarak saldırgan eşin bulunduğu yere yakın olduğu uyarısı yaparak, güvenli bir yere geçmesi isteniyor.

[Fotoğraf: DHA]

Hemen ardından saldırgan eş aranarak, 'derhal uzaklaşması, mağdur kadına yaklaşmaması' konusunda uyarılıyor. Saldırgan, görevlinin uyarısına rağmen mağdura yaklaşmaya devam ederse güvenlik güçlerine haber veriliyor ve bulunduğu yere ekipler sevk ediliyor. Böylelikle şiddet olayı gerçekleşmeden müdahale ediliyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Ceza Tevkif Evleri Daire Başkanı Burak Ceyhan, 2013 yılında Türk Ceza İnfaz Sistemi’nde yerini bulan elektronik kelepçe sisteminin zorunlu hallerde 4 bin 500, normal şartlarda ise 3 bin cihaz kapasitesiyle çalıştığını söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

Elektronik izleme kadınları korudu

Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ve Ailenin Korunması Kanunu’nda şüpheli sanık ve hükümlüler dışında, adli boyut kazanmamış ama riskli görülen kişilerle ilgili elektronik kelepçeyle takip yapıldığını anlatan Ceyhan, şöyle konuştu:

"2015 yılından itibaren Adalet, İçişleri ve Aile Bakanlığının imzaladığı protokol kapsamında takipleri yerine getiriyoruz. Yüzlerce mağdur kadını ve failleri takip ettik. Pilot uygulamanın çıktıları değerlendirildi. 6 ilde başlamıştı, 15’e çıktı bu sayı. Şimdiyse 81 ilde uygulanması ve elektronik kelepçe sayılarının artırılması için bu üç bakanlık bir araya geldi. Kısa sürede hayata geçirileceğini düşünüyorum. Bugüne kadar takibini yaptığımız yüzlerce kadından hiçbirinin başına bir şey gelmedi. Merkezimiz çalışanları adına övünüyoruz. Şiddet mağduru kadınlarla ilgili elektronik kelepçe takibi yüksek bir koruma sağlıyor."

[Fotoğraf: DHA]

Ev hapsinde ikinci ihlal cezaevine gönderiyor

Hükümlülerin elektronik kelepçeyle ev hapsi takiplerinin yapıldığını da belirten Ceyhan, sistemi şöyle anlattı:

"Soruşturma ya da yargılama aşamasında ev hapsi kararı verildiğinde, bu kişinin konutuna gidiyoruz. Alıcı ve verici olarak iki parçalı bir cihazımız var. Alıcı parçayı evin merkezine yerleştiriyoruz. Balkon ve kapı da hesaba katılarak bir sınır çizilerek sisteme tanıtıyoruz. Ayak bileğine takılan elektronik kelepçeyle kişi evde serbestçe dolaşabiliyor. Ama o sınır dışına çıkılırsa anlık uyarı veriyor. Bir yıl içinde 2 kez ihlal edilirse, dosyası kapatılıyor. Şüpheli ise tutuklu olarak, hükümlü ise şartla tahliye tarihine kadar cezaevine dönme durumuyla karşı karşıya kalıyor."

400 FETÖ sanığı elektronik izlemede

Elektronik izlemede suç ayrımı olmadığını belirten Ceyhan, "Terör örgütü üyesi şüpheli ve sanıklar da elektronik kelepçeyle takip edilebiliyor. Merkezimizde 400 FETÖ üyesi şüpheli ve sanık hakkında anlık takipler gerçekleştiriliyor. Örneğin FETÖ üyesi bir şüpheli hakkında İstanbul’dan çıkmama kararı var. İstanbul sınırları dışına çıkmaması lazım, çıkarsa sistem bizi uyarıyor. Merkezimiz önce sanığı uyarıyor, dikkate almazsa mahkemesine bildiriliyor" dedi.

Kaynak: DHA