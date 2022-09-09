Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma 23:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 27 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde devrilen tarım işçilerinin bulunduğu minibüsteki 27 kişi yaralandı.
Tarım işçilerini taşıyan minibüs, Vezirköprü Devlet Hastanesi kavşağında otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs, refüje devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan tarım işçileri, itfaiye ekiplerinde çıkarıldı.
Yaralanan ve sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan minibüsteki 27 işçiden 3'ü, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
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