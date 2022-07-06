Haber Giriş: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 10:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
[Fotoğraf: AA ]
Konya'da tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
Konya'nın Yunak ilçesinde tarım işçilerinin bulunduğu ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 GCU 58 plakalı midibüs, ilçeye bağlı Hursunlu Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Yaralılar, Yunak, Ilgın ve Akşehir ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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