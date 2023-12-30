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Türkiye
AA 30.12.2023 09:48

Tarihi Kepsut Oruç Bey Camii yeniden ibadete açıldı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, "Korunması Gereken Kültür Varlığı" listesinde bulunan 6 asırlık Oruç Bey Camisi restorasyonun ardından yeniden ibadete açıldı.

Tarihi Kepsut Oruç Bey Camii yeniden ibadete açıldı

Geçmişi 15. yüzyılın ilk yarısına uzanan ve Osmanlı vezirlerinden Oruç Bey tarafından yaptırılan caminin restorasyonu Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünce tamamlandı.

Tarihi Kepsut Oruç Bey Camii yeniden ibadete açıldı

Cami avlusunda düzenlenen törende konuşan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Mikail Akıllı, açılışa katılanlara teşekkür etti.

Tarihi Kepsut Oruç Bey Camii yeniden ibadete açıldı

Kur'an-ı Kerim okunması ve kurdelenin kesilmesiyle sona eren programa, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri İsmail Ok, Mustafa Canbey ve Ali Taylan Öztaylan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, Kepsut Kaymakamı Harun Arslanargun, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, STK başkanları, ilçe daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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Balıkesir Restorasyon Tarihi Eser
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