Sakarya'da hafif ticari araç bariyere çarptı: 5 yaralı

Muharrem A. idaresindeki hafif ticari araç, otoyolun Sapanca geçişi Ankara istikameti Gazipaşa mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı.
Kazada, araçtaki yolculardan T.I, C.I, E.I. N.U. ve 8 yaşındaki E.U. yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Tırın çarpması sonucu kaza yaptığını söyleyen Muharrem A'nın ifadesinin ardından ekipler, çalışma başlattı.