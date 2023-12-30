37 ilde DEAŞ operasyonu: 189 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Kahramanlar-38" operasyonunun ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 37 ilde eş zamanlı operasyon yapıldığını duyurdu.

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, Ankara'da 27, İstanbul'da 22 olmak üzere 37 ilde toplam 189 şüpheli gözaltına alındı.

"Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız"

Bakan Yerlikaya açıklamasına, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" notunu ekledi.