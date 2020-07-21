Haber Giriş: Kaynak: AA
Tarihi eser operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen çok sayıda parça ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yapılan çalışmalarda tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Samsun merkezli İstanbul, Amasya, Çorum ve Giresun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, belirlenen adreslerde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 41 sikke ve objeler, antika olduğu değerlendirilen tabanca, 3 metal el dedektörü, ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 14 tabanca mermisi ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.
Etiketler: Samsun Tarihi eser operasyonuSon Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 11:35
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