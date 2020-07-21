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Terör örgütleriyle bağlantılı 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Milli Savunma Bakanlığı, Hatay hudut hattında terör örgütleriyle bağlantılı olduğu belirlenen 2 kişinin yakalandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Hatay Hudut hattında, terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şahıs hudut birliklerimizce yakalandı."
Hatay Hudut hattında, terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şahıs hudut birliklerimizce yakalandı.#MSB #TSK pic.twitter.com/ZpYa2OC32D— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 21, 2020
Etiketler: milli savunma bakanlığı hataySon Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 11:24
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