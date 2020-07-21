Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana Adliyesi silahlı kavga: 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adana Adliye binası önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Olayda bir kişi gözaltına alındı.
Adana Adliyesi önünde iki grup arasındaki tartışma, taraflardan bir kişinin demirle saldırması üzerine kavgaya dönüştü.
Bu sırada bir şüphelinin adliye binasına kaçan gruba ateş açması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı. Arbede sırasında 2 çocuğun daha aldıkları darbeler nedeniyle yaralandıkları öğrenildi.
[Fotoğraf: AA ]
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, baygınlık geçiren bir kişiye 112 ekipleri müdahale etti.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Polis, adliye çevresinde güvenlik önlemlerini sürdürüyor.
Etiketler: Silahlı Kavga adana adliyesiSon Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 11:42
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