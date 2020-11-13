Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Tarihi eser kaçakçılarına suçüstü: 1 milyon lira değerinde tablet ele geçirildi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Eski Mısır dönemine ait 1 milyon lira değerinde kil mikrolit tablet ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının çalışmaları sonucunda Silvan ilçesinde oturan şüphelilerin ellerinde bulundurdukları Eski Mısır dönemine ait olduğunu iddia ettikleri tableti 1 milyon lira karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildi.
Şüpheliler, Diyarbakır-Silvan kara yolunda bulunan bir iş yerinde, tarihi eseri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı.
Zanlıların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 1 adet kil mikrolit tablet ele geçirildi.
Ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Yakalanan 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Tarihi EserSon Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 14:10
Son Haberler
- 14:28
- 14:25
- 14:18
- 13:56
- 14:28
Sıradaki Haber
Ulaş Karaşar Gülbahçe Barajı'nda çalışmalar sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz