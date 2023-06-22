Tarihi Diyarbakır Surlarında bayram hazırlığı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Diyarbakır Surlarının temiz tutulması, yerli ve yabancı turistlerin rahat dolaşabilmesi amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Surların tamamını kapsayan çalışmada ekipler temizlik çalışmasının tamamlanmasının ardından sürekli kontrol yaparak bölgenin temiz kalmasını ve bu sayede kötü kokunun oluşmamasını sağlıyor.

Belediye, sur dipleri ve burçlarını da yabancı otlardan arındırarak akrep, yılan ve haşerelere karşı ilaçlama yapacak.