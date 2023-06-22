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Türkiye
AA 22.06.2023 15:03

Tarihi Diyarbakır Surlarında bayram hazırlığı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan tarihi surlar ve burçlarda Kurban Bayramı dolayısıyla temizlik yaptı.

Tarihi Diyarbakır Surlarında bayram hazırlığı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Diyarbakır Surlarının temiz tutulması, yerli ve yabancı turistlerin rahat dolaşabilmesi amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Tarihi Diyarbakır Surlarında bayram hazırlığı

Surların tamamını kapsayan çalışmada ekipler temizlik çalışmasının tamamlanmasının ardından sürekli kontrol yaparak bölgenin temiz kalmasını ve bu sayede kötü kokunun oluşmamasını sağlıyor.

Tarihi Diyarbakır Surlarında bayram hazırlığı

Belediye, sur dipleri ve burçlarını da yabancı otlardan arındırarak akrep, yılan ve haşerelere karşı ilaçlama yapacak.

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Diyarbakır Kurban Bayramı
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