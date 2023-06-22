Artvin'de lokantanın bacasında çıkan yangın, otele sıçradı

Tahliye edilen oteldeki yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Hopa ilçesi Orta Hopa Mahallesi Turgay Ciner Caddesi’ndeki bir lokantanın bacasından bugün saat 12.00 sıralarında alevler yükselmeye başladı.
Alevler rüzgarın da etkisiyle yanında bulunan 7 katlı otelin üst katlarına sıçradı.
Otel tahliye edilirken, ihbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Yangında otelde zarar oluştu.