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Türkiye
DHA 22.06.2023 14:51

Artvin'de lokantanın bacasında çıkan yangın, otele sıçradı

Artvin’in Hopa ilçesinde lokanta bacasında çıkan yangında alevler, 7 katlı otele sıçradı.

Artvin'de lokantanın bacasında çıkan yangın, otele sıçradı
[Fotograf: DHA]

Tahliye edilen oteldeki yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Hopa ilçesi Orta Hopa Mahallesi Turgay Ciner Caddesi’ndeki bir lokantanın bacasından bugün saat 12.00 sıralarında alevler yükselmeye başladı.

Artvin'de lokantanın bacasında çıkan yangın, otele sıçradı

Alevler rüzgarın da etkisiyle yanında bulunan 7 katlı otelin üst katlarına sıçradı.

Otel tahliye edilirken, ihbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangında otelde zarar oluştu. 

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