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Türkiye
AA 22.06.2023 14:16

Kendisini polis olarak tanıtarak 500 bin lira dolandırdı

İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtarak yaklaşık 500 bin liralık dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Kendisini polis olarak tanıtarak 500 bin lira dolandırdı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Başakşehir'de yaşayan Z.T'nin, kendisini polis olarak tanıtan kişilerce dolandırıldığı yönünde ihbarda bulunması üzerine inceleme başlattı.

Yapılan incelemede şüphelinin, telefonla ulaştığı Z.T'ye, banka hesaplarının terör örgütlerince ele geçirildiğini söylediği ve tüm parasını kendisine teslim etmesi gerektiği yönünde ikna ettiği belirlendi.

Olayın devamında mağdur Z.T'nin, kendisini arayanlarla 12 Mayıs'ta buluştuğu ve 500 bin lirasını bir şüpheliye verdiği tespit edildi.

Saha çalışmalarının ardından parayı teslim alan şüphelinin Halil A. (23) olduğunu belirleyen polis, zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Soruşturma kapsamında olaya karıştığı tespit edilen bir şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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