Az Bulutlu 24.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.06.2023 14:21

Son Türk hacı kafilesi de kutsal topraklara ulaştı

Türkiye'den yola çıkan hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğunda bugün son kafile Mekke'ye ulaştı.

Son Türk hacı kafilesi de kutsal topraklara ulaştı
[Fotograf: AA]

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine (TÜRSAB) bağlı seyahat şirketlerinin organizasyonuyla 88 bin 430 hacı adayı kutsal topraklar için yola çıktı.

Hacı adaylarının bir kısmı Medine'ye bir kısmı da Mekke'ye ulaşmıştı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Medine'deki hacılar da Mekke'ye geldi. Böylece Türkiye'den gelen tüm kafile kutsal topraklara ulaştı.

Tüm hacı adaylarının bir araya gelmesiyle yoğunluk yaşanan Mekke'de, hacı adaylarının Kabe ziyaretleri de sürüyor.

Hacı adayları kutsal topraklardaki günlerini, umre yaparak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, tavaf yaparak ve kutsal yerleri ziyaret ederek geçiriyor.

ETİKETLER
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Kabe Kurban Bayramı
Sıradaki Haber
Kendisini polis olarak tanıtarak 500 bin lira dolandırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:58
Kayıp denizaltı Titan'ın yolcuları için umutlar tükeniyor
14:55
Artvin'de lokantanın bacasında çıkan yangın, otele sıçradı
14:54
Türkiye'nin bilim ve teknolojide görünürlüğü artıyor
14:46
Meksika'da Mayalardan kalma şehrin kalıntıları bulundu
14:45
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
14:42
Deprem bölgesindeki öğretmenler konaklama sorunu yaşayamacak
Antalya'da kuraklığa dayanıklı nohut türü geliştirildi
Antalya'da kuraklığa dayanıklı nohut türü geliştirildi
FOTO FOKUS
Bursa'da fabrika yangını
Bursa'da fabrika yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ