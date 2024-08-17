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Türkiye
İHA 17.08.2024 14:56

Tarihi Ani Ören Yeri’nde ilk kez balon uçuruldu

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden olan ve UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Ani Ören Yeri’nde ilk kez sıcak hava balon denemesi yapıldı.

Tarihi Ani Ören Yeri’nde ilk kez balon uçuruldu

“Dünya Kenti”, “Medeniyetler Beşiği”, “Binbir Kilise” ve “40 Kapılı Şehir” olarak da adlandırılan Ani Ören Yeri'nde ilk denemeleri yapılan sıcak hava balon uçumu vatandaşların da ilgi odağı oldu.

Kars Valiliği himayelerinde Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) desteğiyle hayata geçirilen sıcak hava balonu uçuşuyla Kars turizmine balon etkinliklerinin de kazandırılması amacıyla ilk deneme de yapılmış oldu.

Tarihi Ani Ören Yeri’nde ilk kez balon uçuruldu

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca, “Bu etkinliğin amacı, Kars gelişen bir turizm destinasyonu bu tarz turizm destinasyonuna yeni bir turizm etkinliği kazandırmak. Bu amaçla sıcak hava balon etkinliğini getirdik. Ani'de, Sarıkamış'ta ve Çıldır Gölü üzerinde bizde tıpkı Kapadokya'daki gibi bu sıcak hava balonu faaliyetlerinin geliştirilmesini arzu ediyoruz” dedi.

Tarihi Ani Ören Yeri’nde ilk kez balon uçuruldu

Öte yandan Ani Ören Yeri'nde ilk kez uçurulan sıcak hava balonuyla vatandaşlar da ilk deneyimlerini yapmış oldu.

Tarihi Ani Ören Yeri'nde uygun görüldüğü halde balonlarla da dolaşım yapılacak. Kente gelen yerli ve yabancı turistler tarihi Ani'ye havadan gözlemlemiş olacak.

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