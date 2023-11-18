Taraftar gruplarından Filistin'e destek

İsrail Konsolosluğu önünde toplanan Galatasaray-Ultraslan, Fenerbahçe-Genç Fenerbahçeliler, Beşiktaş-Çarşı, Trabzonspor-Gurbetçi Gençler, Bursaspor-Texas, Ankaragücü-Gece Kondu, Adana Demirspor-Şimşekler, Sakaryaspor-Tatangalar ve Kocaelispor-Hodri Meydan grupları, sloganlar atarak İsrail'e tepki gösterdi.

Gruplar adına yapılan açıklamada, İsrail için Filistin'i açlığa, ölüme, zulme ve soykırıma mahkum eden terör devleti ifadesi kullanıldı.

İsrail'in insanlık suçu işlediği vurgulanarak, "Her fırsatta insan haklarından dem vuran Batılı ülkelerin, tüm dünyanın gözleri önündeki İsrail terörizmine hiçbir zaman ses çıkarmadığını bizler biliyoruz. Bundan dolayıdır ki tüm dünya, tüm insanlık ayakta ve kıyamda insanlık onuru için zalimin zulmünü meydanlarda haykırıyor ve haykırmaya da devam edeceğiz. İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde Filistin'de gerçekleştirdiği soykırım ve insanlık suçu, vicdanı olan herkesin sabrını taşırmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'da taraftar grupları Filistin'e destek için İsrail Konsolosluğu önünde buluştu. pic.twitter.com/ti66nJDXyF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 18, 2023

İsrail'in okulları ve hastaneleri bombaladığı, kadınları ve çocukları katlettiği aktarılan açıklama, "Hüznümüz, acımız, öfkemiz çok büyük. Filistin direnişini amasız, fakatsız desteklemek insan olmanın gereğidir. Filistin direnişini savunmak bir haysiyet meselesidir, adamlık meselesidir. Zaman Kudüs zamanı, gün direniş günüdür. Kudüs için, Aksa için ayaktayız. Kardeş Filistin halkının işgale karşı direnişini selamlıyor, dünyanın farklı ülkelerinde Filistin'e destek veren milyonları selamlıyoruz." şeklinde son buldu.

Açıklama sırasında defalarca meşaleler eşliğinde sloganlar atılarak Filistin'e destek verilirken, İsrail'e ise tepki gösterildi.

Konuşmanın ardından Filistin'de hayatlarını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve taraftar grupları sloganlar eşliğinde alandan ayrıldı.