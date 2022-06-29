Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 10:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tamire gönderilen kanepeden 110 bin liralık altın çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Niğde'de, tamirciye gönderilen kanepenin döşemesinde 110 bin liralık altın bulundu. Koltuk tamircisi, altınları sahibine teslim etti.
Niğde merkezde oturan bir kişi, eskiyen kanepelerinin tamiri için Sercan Sevenk ile görüştü.
İş yerine götürdüğü kanepeyi söken Sevenk, döşemenin altında 2 kutu buldu.
Kutuları açtığında 17 cumhuriyet altını ile 1 çeyrek altın gören Sevenk, kanepenin sahibini iş yerine çağırdı ve değeri yaklaşık 110 bin lira olan altınları sahibine teslim etti.
"İnsanlık görevimizi yaptık"
Sercan Sevenk, "İnsanlar bu altınları ne zorluklarla biriktiriyor. Allah bize haram yedirmesin. İnsanlık görevimizi yaptık" dedi.
Kanepenin sahibi ise altınları unuttuklarını söyledi.
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