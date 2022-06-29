Kadir Orakçı'nın kullandığı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı Altınova Kavşağı'nda servis aracına arkadan çarptı.

Kazada minibüsteki 5 kişi hafif, otomobil sürücüsü ise ağır yaralandı. Otomobilde çıkan yangın ise vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Araçta sıkışan Kadir Orakçı, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı.

Yaralılar müdahalelerin ardından hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye götürülen Orakçı, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Orakçı'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.