Olay, ilçeye bağlı Tevfikiye Mahallesi'nde meydana geldi. Oğlunun evine giden baba ile oğlu arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Adam önce oğluna, sonra da kavgayı ayırmaya çalışan eşine tabancayla ateş etti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede anne ile oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinden kaçan baba ise ilçedeki bir kahvehanede polis ekiplerince yakalandı.

Hayatını kaybeden kadının, kocasıyla kavga ettikten sonra oğlunun evinde kalmaya başladığı öğrenildi.