Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 09:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 62 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 62 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeyi, kent genelindeki eğlence mekanları ve torbacılara satma hazırlığında olan şüpheli B.K'yi takibe aldı.
Uzun süren teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelinin, uyuşturucu maddeyi bir araca yükleyeceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
Uyuşturucu maddenin yüklendiği aracı durduran ekipler, narkotik köpeği "Avcı"nın desteğiyle araçta yaptıkları aramada, 62 kilogram skunk ele geçirildi.
Şüphelinin dedektör köpeklerin koku almasını önlemek için uyuşturucu maddeleri şeffaf naylonla sardığı belirlendi.
Operasyonda gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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