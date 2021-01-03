Haber Giriş: 3 Ocak 2021 Pazar 19:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Taksimetre bekleyişi 3. gününde de devam etti
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da taksi ücretlerine yapılan yüzde 11'lik zammın ardından taksimetre cihazlarını güncellemek isteyen taksi esnafının Yenikapı'daki bekleyişi sürüyor.
Taksi ücretlerine 23 Aralık'ta yapılan zammın ardından Yenikapı'da oluşturulan taksi güncelleme noktasında 1 Ocak Cuma günü başlayan yoğunluk devam ediyor.
Taksimetrelerini güncellemek için Yenikapı'daki etkinlik alanına gelen çok sayıda taksici gün içinde uzun kuyruk oluştururken, yoğunluk akşam da sürdü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında taksi ücretlerine yüzde 11 zam kararı alınmıştı.
Etiketler: İstanbul
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