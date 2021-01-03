Haber Giriş: 3 Ocak 2021 Pazar 18:52Son Güncelleme: Kaynak: AA,İHA
Kumar baskınında şaşırtan savunma: Gülü seven dikenine katlanır
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'da kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynayan 16 kişiye idari para cezası uygulandı. İşletme sahibi kendisini "Yazın cezayı, gülü seven dikenine katlanır" sözleriyle savundu.
Osmangazi ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Eğitim Sokağı'nda bir kahvehanenin açık olduğu bilgisi üzerine polis tarafından çalışma başlatıldı.
İş yerine giden ekipler, polis baskınına karşı güvenlik kamerasıyla izlenen kahvehanede 16 kişinin oyun oynadığını tespit etti.
Söz konusu kişilere 3 bin 150'şer lira ceza verildi.
[Fotoğraf: İHA]
İçeride kumar oynayan şüphelilerin kamera ile dışarıyı izleyerek önlem almaya çalıştıkları tespit edildi.
Kahvehane sahibi D.S. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, “Yazın cezayı, gülü seven dikenine katlanır” diye polise cevap verdi.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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