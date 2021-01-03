Osmangazi ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Eğitim Sokağı'nda bir kahvehanenin açık olduğu bilgisi üzerine polis tarafından çalışma başlatıldı.

İş yerine giden ekipler, polis baskınına karşı güvenlik kamerasıyla izlenen kahvehanede 16 kişinin oyun oynadığını tespit etti.

Söz konusu kişilere 3 bin 150'şer lira ceza verildi.

[Fotoğraf: İHA]

İçeride kumar oynayan şüphelilerin kamera ile dışarıyı izleyerek önlem almaya çalıştıkları tespit edildi.

Kahvehane sahibi D.S. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, “Yazın cezayı, gülü seven dikenine katlanır” diye polise cevap verdi.