Haber Giriş: 3 Ocak 2021 Pazar 17:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.17'de Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem, yerin 8,5 kilometre altında gerçekleşti.
Etiketler: Deprem
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