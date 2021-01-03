Haber Giriş: 3 Ocak 2021 Pazar 16:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaçak avlanan 9 kişiye 37 bin 350 lira ceza
Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesinde kaçak avlanan 9 kişiye 37 bin 350 lira ceza uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk sahaları içerisindeki ilçeye bağlı Bedik mevkisinde silah seslerinin gelmesi üzerine bölgeye gitti.
Jandarma ekiplerinin desteği ile yapılan denetimde, kaçak avlanırken yakalanan 9 kişi hakkında toplamda 37 bin 350 lira ceza uygulandı.
Ekipler, avcıların 4 tüfeğine de el koydu.
Etiketler: Kaçak Avcılık
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