Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk sahaları içerisindeki ilçeye bağlı Bedik mevkisinde silah seslerinin gelmesi üzerine bölgeye gitti.

Jandarma ekiplerinin desteği ile yapılan denetimde, kaçak avlanırken yakalanan 9 kişi hakkında toplamda 37 bin 350 lira ceza uygulandı.

Ekipler, avcıların 4 tüfeğine de el koydu.