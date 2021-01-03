Haber Giriş: 3 Ocak 2021 Pazar 16:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Banka çalışanı, sahte imzalarla 12 milyon lira kredi çekti
[Fotoğraf: AA]
Adana'da bir banka çalışanı müşterilerinin imzalarını taklit ederek 12 milyon lira kredi çekti. Parayı da bir arkadaşının farklı bankalardaki hesaplarına aktardı. Yakalanan 2 kişi tutuklandı, 1 kişiye de ev hapsi cezası verildi.
Adana'da iddiaya göre bir banka çalışanı, müşterisi olan 5 firma yetkilisinin imzalarını taklit etti.
12 milyon lira kredi çekerek arkadaşının farklı bankalardaki hesaplarına aktardı.
Müdür, dolandırıcıları ihbar etti
Şube müdürü olayı fark edince ihbarda bulundu.
Harekete geçen polis, şüphelilerin ev ve iş yerine baskın yaptı. Aramalarda, 30 bin lira ve 6 banka dekontu ele geçirdi.
Ancak paranın geri kalanı bulunamadı.
3 kişi yakalandı
Bankacı G.K. ile paraları hesabına aktardığı H.A.Ö. ve kardeşi H.Ö. gözaltına alındı.
Zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
2 şüpheli tutuklanırken 1 kişiye ev hapsi cezası uygulandı.
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