Adana'da iddiaya göre bir banka çalışanı, müşterisi olan 5 firma yetkilisinin imzalarını taklit etti.

12 milyon lira kredi çekerek arkadaşının farklı bankalardaki hesaplarına aktardı.

Müdür, dolandırıcıları ihbar etti

Şube müdürü olayı fark edince ihbarda bulundu.

Harekete geçen polis, şüphelilerin ev ve iş yerine baskın yaptı. Aramalarda, 30 bin lira ve 6 banka dekontu ele geçirdi.

Ancak paranın geri kalanı bulunamadı.

3 kişi yakalandı

Bankacı G.K. ile paraları hesabına aktardığı H.A.Ö. ve kardeşi H.Ö. gözaltına alındı.

Zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

2 şüpheli tutuklanırken 1 kişiye ev hapsi cezası uygulandı.

