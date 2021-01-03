Haber Giriş: 3 Ocak 2021 Pazar 14:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
5 milyonluk cipi çalan kadın kılığındaki hırsız yakalandı
Yılbaşı gecesi İstanbul'da film gibi bir hırsızlık yaşandı. Kadın kılığına girerek kimliğini gizlemeye çalışan bir şüpheli, duvar deliğinden girdiği site otoparkındaki 5 milyonluk cipi çaldı. Tutuklanan şüphelinin hırsızlık anları kameraya yansıdı.
İstanbul Maslak'ta yılbaşı gecesinde, film sahnelerini aratmayan bir hırsızlık yaşandı.
Yabancı uyruklu şüpheli, tanınmamak için kadın kıyafetleri giydi.
5 milyonluk cipi çaldı
Sitenin otoparkına giren hırsız, gözüne kestirdiği 5 milyon değerindeki lüks cipin anahtarını aldı.
Güvenlik kamerasını çevirse de görüntülenmekten kaçamadı.
Kadın kılığındaki hırsız tutuklandı
Polis, ihbar üzerine lüks aracı alıp kaçan şüphelinin peşine düştü. Plakasından araca ulaşan ekipler, uygulama noktasında cipi durdurdu.
Şüpheli, üzerinde kadın kıyafetleriyle yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.
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