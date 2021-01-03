Haber Giriş: 3 Ocak 2021 Pazar 12:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kumar oynayan 8 kişiye 35 bin 200 lira ceza kesildi
Trabzon'da kumar oynayan 8 kişiye toplam 35 bin 200 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ortahisar ilçesindeki bir evde kumar oynandığı istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda yakalanan 8 kişiye kumar oynamak ve yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlalden toplam 35 bin 200 lira para cezası verildi.
Olayla ilgili ev sahibi H.K. hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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