Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 1981 yılında yaptırılan Şarköy İçme Suyu Göleti suları, yağışların azlığı nedeniyle çekildi.

[Fotoğraf: AA]

Suların çekilmesiyle yapımı 1800'lü yılların ortalarına tarihlendirilen 3 kemerli tarihi taş köprüde gün yüzüne çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Genişliği 1,5 metre, uzunluğu 100 metre olan taş köprünün 2 kemerinin ise taş ve çakıllarla dolduğu görülüyor.

[Fotoğraf: AA]