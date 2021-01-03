Haber Giriş: 3 Ocak 2021 Pazar 13:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sular çekildi, tarihi köprü gün yüzüne çıktı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ’a bağlı Şarköy ilçesinin gölet suları altında kaldığı için görülemeyen tarihi köprü, kuraklık nedeni sular çekilince ortaya çıktı.
Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 1981 yılında yaptırılan Şarköy İçme Suyu Göleti suları, yağışların azlığı nedeniyle çekildi.
[Fotoğraf: AA]
Suların çekilmesiyle yapımı 1800'lü yılların ortalarına tarihlendirilen 3 kemerli tarihi taş köprüde gün yüzüne çıktı.
[Fotoğraf: AA]
Genişliği 1,5 metre, uzunluğu 100 metre olan taş köprünün 2 kemerinin ise taş ve çakıllarla dolduğu görülüyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Kuraklık
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