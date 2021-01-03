Yasa dışı hafriyat dökümünden, yaban hayvanlarının avlanmasına, kaçak yollarla Türkiye'ye sokulan hayvanların satışından, su havzaları ve çevreyi kirletenlere...

İstanbul'da jandarma bünyesinde hayata geçirilen "Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi", 7 gün 24 saat görev başında...

Çevre ve hayvanlar için sahadalar

1 Ekim 2020'de faaliyete geçen timin amacı, çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçlarla mücadele etmek...

Tim bu zaman kadar, kulak küpesi olmayan çok sayıda sokak hayvanının kayıt altına alınmasını sağladı. Salgın sürecinde sokak hayvanlarına sahip çıkan gönüllülere yardım etti.

Kaçak hafriyat dökümleri, su havzalarının korunması ve kaçak avcılığı durdurmak için de çalıştı.

Yabani hayvan satışları engellendi

Yasa dışı yollarla ülkeye sokulup satılmak istenen 10 boa ve 8 piton yılanı ile 2 sakallı kertenkele de tim sayesinde kurtarıldı. Yasaklı ırk olarak belirlenen 4 pitbull cinsi köpek ise Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edildi.

İçişleri Bakanlığı, hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçilebilmesi için 'HAYDİ' olarak bilinen "Hayvan Durum İzleme" uygulamasını geliştirdi. Vatandaşlar bu programla, karşılaştıkları sorunlar için hızlıca yardıma ulaşabilecek.