Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Eskiköy Mahallesi Geler Mezrası civarındaki denetimler sırasında 4 kişiyle karşılaştı.

Yasa dışı şekilde yaban keçisi vurduğu tespit edilen 4 şahsa, toplam 27 bin 777 lira ceza kesildi.

Ayrıca kişi başına 2 bin 403 lira idari yaptırım cezasının uygulandığı 4 kişiye, kaçak avcılık nedeniyle 37 bin 389 lira cezai işlem uygulandı.

Söz konusu kişilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de toplam 12 bin 600 lira ceza kesildi.