Haber Giriş: Kaynak: İHA
Taksim’de AKM’nin oditoryumu havadan görüntülendi
[Fotoğraf: İHA]
Taksim'de yapımı devam eden yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatı ve ortaya çıkan oditoryum havadan görüntülendi.
Taksim Meydanı’nda geçtiğimiz yıl 10 Şubat’ta yıkılarak temeli atılan yeni AKM binasının inşaatı hızla yükseliyor.
AKM’de projenin küre şeklindeki tasarımı ile en dikkat çeken noktası olan oditoryumun çelik konstrüksiyonu da tamamlandı.
Opera salonu alarak kullanılacak olan oditoryum ve AVM ise havadan görüntülendi.
Öte yandan çalışan sayısının korona virüs önlemleri kapsamında yeniden düzenlendiği bilgisine ulaşıldı.
Etiketler: Taksim Meydanı oditoryum AKMSon Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 13:30
Son Haberler
- 13:52
- 13:48
- 13:46
- 13:41
- 13:39
Sıradaki Haber
Kocaeli'de kaçak üretilen 11 bin maske ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz