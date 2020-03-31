Taksim Meydanı’nda geçtiğimiz yıl 10 Şubat’ta yıkılarak temeli atılan yeni AKM binasının inşaatı hızla yükseliyor.

AKM’de projenin küre şeklindeki tasarımı ile en dikkat çeken noktası olan oditoryumun çelik konstrüksiyonu da tamamlandı.

Opera salonu alarak kullanılacak olan oditoryum ve AVM ise havadan görüntülendi.

Öte yandan çalışan sayısının korona virüs önlemleri kapsamında yeniden düzenlendiği bilgisine ulaşıldı.