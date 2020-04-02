Haber Giriş: Kaynak: İHA
Taksim’de aç kalan güvercinleri trafik polisleri besledi
[Fotoğraf: İHA]
Koronavirüs nedeniyle boş kalan Taksim Meydanı’na doluşan güvercinleri trafik polisleri besledi.
Koronavirüs nedeniyle vatandaşlar evlerine çekilip meydanları boş bıraktı. Taksim Meydanı’nda ise insanların yerini güvercinler aldı.
İnsanların evlerine çekilmesiyle aç kalan güvercinleri ise trafik polisleri besledi.
Kuşların polislerin etrafında döndükleri o anlar kameralara yansıdı.
Bir güvercin ise soğuktan korunmak için polis ekibinin motosikletinin altına sığındı.
Sıcağı bulan güvercin bir an olsun motosikletin altından ayrılmadı.
Etiketler: İstanbul Taksim Taksim Meydanı koronavirüsSon Güncelleme: 2 Nisan 2020 Perşembe 09:20
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