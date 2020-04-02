Koronavirüs nedeniyle vatandaşlar evlerine çekilip meydanları boş bıraktı. Taksim Meydanı’nda ise insanların yerini güvercinler aldı.

İnsanların evlerine çekilmesiyle aç kalan güvercinleri ise trafik polisleri besledi.

Kuşların polislerin etrafında döndükleri o anlar kameralara yansıdı.

Bir güvercin ise soğuktan korunmak için polis ekibinin motosikletinin altına sığındı.

Sıcağı bulan güvercin bir an olsun motosikletin altından ayrılmadı.