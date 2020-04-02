İzmir'in Turan Mahallesi'nde silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kullanılmayan bir binanın bahçesinde kumar oynatıldığını tespit eden ekipler 10 kişiyi gözaltına alırken, kumar oynatılan araçların yanı sıra ruhsatsız tabanca da ele geçirdi.

[Fotoğraf: DHA]

Şüpheliler ifade için emniyete götürüldü.