Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de bahçede kumar oynayan 10 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'de silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis, kumar oynayan 10 kişiyi gözaltına aldı.
İzmir'in Turan Mahallesi'nde silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Kullanılmayan bir binanın bahçesinde kumar oynatıldığını tespit eden ekipler 10 kişiyi gözaltına alırken, kumar oynatılan araçların yanı sıra ruhsatsız tabanca da ele geçirdi.
[Fotoğraf: DHA]
Şüpheliler ifade için emniyete götürüldü.
Etiketler: Silahlı Kavga kumar izmir gözaltıSon Güncelleme: 2 Nisan 2020 Perşembe 07:49
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