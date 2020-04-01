Haber Giriş: Kaynak: AA
Kocaeli'de kaçak maske operasyonu
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'de güvenlik güçlerinin imalathanelere düzenlendiği operasyonlarda, 5 bin parça kumaş ve çok sayıda cerrahi maske yapılabilecek malzeme ele geçirildi.
Kocaeli'nin Kartepe, Darıca ve Çayırova ilçelerinde izinsiz üretildiği tespit edilen 9 bin 400 cerrahi maske ile maske yapılmak üzere kesilmiş 5 bin parça kumaş ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayan şahıs ve işletmelere yönelik çalışma başlattı.
Kartepe, Darıca ve Çayırova ilçelerinde imalathanelere yapılan operasyonda, 9 bin 400 cerrahi maske, cerrahi maske yapımında kullanılmak üzere kesilmiş 5 bin parça kumaş ve çok sayıda cerrahi maske yapılabilecek malzeme ele geçirildi.
İmalathanedeki şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: türkiye koronavirüs Kocaeli kaçak maske covid-19Son Güncelleme: 2 Nisan 2020 Perşembe 00:38
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