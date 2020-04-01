Haber Giriş: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop'tan Taşcıoğlu için başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
TBBM Başkanı Şentop, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle vefat eden İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Şentop, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Değerli hocamız Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun vefatını teessürle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Bu vesileyle salgına karşı yürüttüğümüz mücadelenin fedakar kahramanları sağlık çalışanlarımıza takdir ve şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.
Etiketler: Mustafa Şentop koronavirüs covid-19 cemil taşçıoğluSon Güncelleme: 2 Nisan 2020 Perşembe 00:41
Sıradaki Haber
Çanakkale ve Edirne için kuvvetli yağış uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz