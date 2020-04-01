Haber Giriş: Kaynak: AA
Çanakkale ve Edirne için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji, Çanakkale ve Edirne'de sağanak yağış sonrası oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Çanakkale ile Edirne'nin güney ilçelerinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Çanakkale il geneli ile Edirne'nin Meriç, Uzunköprü, İpsala, Keşan, Enez ilçelerinde görülecek olan yağmur ve sağanağın kuvvetli olması öngörülüyor.
Meydana gelebilecek sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: su baskını sel meteoroloji erdine çanakkeleSon Güncelleme: 2 Nisan 2020 Perşembe 00:40
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