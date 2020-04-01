Haber Giriş: Kaynak: AA
Koronavirüste dünyada ve Türkiye'de son durum
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (COVID-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 912 bini geçtiği, 45 bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 192 binden fazla kişinin ise iyileştiği belirtildi.
Ülkelere göre, saat 21.30 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
[Grafik: İletişim Başkanlığı]
Etiketler: türkiye koronavirüs İletişim Başkanlığı dünya covid-19Son Güncelleme: 2 Nisan 2020 Perşembe 00:39
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