İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünde görev yapan Başkomiser Emre Şen, il genelindeki denetlemelere ilişkin basın açıklaması yaptı.

İstanbul'daki 14 farklı giriş ve çıkış noktasında 24 saat esasına göre denetimleri sürdürdüklerini belirten Şen, "Bu denetimlerde sağlık çalışanları tarafından araç içindeki sürücülerin ve yolcuların ateşleri ölçülüyor. Eğer yüksek ateş durumu varsa, gerekli kontrollerini yapıyorlar. Son uygulamayla ticari taksiler için tek ve çift plaka uygulamasına gidildi. Ardışık günlerde bir gün 0,2,4,6 ve rakamlarıyla biten ticari taksiler, ertesi gün 1,3,5,7 ve 9'la biten ticari taksiler üzerinde denetimler yapılıyor. Bunların dışında trafiğe çıkan olursa ilgili mevzuata göre cezai işlem uygulanıyor." dedi.

"69 bin 721 araç denetlendi"

Şen, 30-31 Mart'ta gerçekleştirilen denetimler hakkında bilgiler vererek, şunları kaydetti:

"Söz konusu tarihlerinde İstanbul'da yapılan denetimlerde 69 bin 721 özel araç denetlenmiş, 17 bin 822 ticari araç denetlendi. Bunlarda bulunan 177 bin 475 kişi kontrol edilmiş, 162 araca trafik kanununa muhalefetten dolayı 129 araca da Hıfzıssıhha Kanunu veya Kabahatler kanununa muhalefetten dolayı işlem yapılmış. Şehir içi yapılan denetimlerde de 4 bin 754 araç kontrol edilmiş, 774 araç trafik kanununa 52 araca da Hıfzıssıhha Kanununa ve Kabahatler Kanununa göre gerekli cezai işlemler uygulandı."