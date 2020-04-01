Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 63 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam vefat sayısı 277'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Koca” Stratejimiz sabit hayat olmalıdır, yuvamız gücümüz olmalıdır. Şehirlerde hareketlilik ne kadar azalırsa o kadar hızlı galip geliriz. Bu bir halk sağlığı savaşıdır. Hedefimiz bu savaştan en az can kaybıyla çıkmak, virüsü mümkün olduğu kadar erken kontrol altına almaktır.” dedi.

En çok vaka sayısı İstanbul’da

Tüm illerde vakaya rastlandığına da değinen Koca “ Bütün illerimizde artık bu virüsün olduğunu biliyoruz. Daha çok vaka İstanbul'da.” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca İstanbul’daki vaka sayısına ilişkin şu şekilde konuştu:

” İstanbul'daki vaka sayısı 8 bin 852. Yüzde 60'lara yakın. Onu İzmir izliyor, onu Ankara izliyor. Toplam 39 ilimizde can kaybımız var. Burada da ağırlıklı İstanbul, devamında İzmir, Kocaeli, Ankara, Konya.”

En çok vaka görülen 10 il

Vaka Sayısı - Vefat Sayısı

İstanbul 8.852 117

İzmir 853 18

Ankara 712 8

Konya 584 7

Kocaeli 410 7

Isparta 268 5

Sakarya 207 5

Adana 197 5

Bursa 135 3

Samsun 112 3