Beyoğlu'nun Bereketzade Mahallesi'nde bulunan 5 katlı iş hanının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede çatı katını sararken vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Beyoğlu ve Fatih İtfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edildi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken çatı katı kullanılamaz hale geldi.

[Fotoğraf: AA]

İş hanında bir kişinin kaldığı iddiası üzerine İtfaiye ve sağlık ekipleri binaya girerek arama ve kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin incelemesi sonucunda 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Polis ekipleri hayatını kaybeden kişinin kimliğini belirleme çalışması ve yangınla ilgili çalışma başlattı.